Hooijmans terug in politieke arena Maasdriel: 'Niemand krijgt hier levenslang'

KERKDRIEL - Ko Hooijmans keert terug in de politieke arena van Maasdriel. De inwoner van Kerkdriel is lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Hooijmans moest zeven jaar geleden aftreden, omdat hij een bijbaan niet had opgegeven terwijl hij wachtgeld kreeg voor een eerdere periode dat hij in Maasdriel wethouder was.

'De leden in Maasdriel willen Ko terug. Niemand krijgt hier levenslang', zegt de voorzitter van de VVD Bommelerwaard, Dick Brandwijk. Deze afdeling ontstond in april van dit jaar toen de VVD in Maasdriel en Zaltbommel besloten samen te gaan.

'Wachtgeldkwestie vervelend'

De voorzitter van de nieuwe afdeling verdedigt de keuze van de VVD-leden in Maasdriel. 'Ko heeft als wethouder in Maasdriel heel veel goed werk verricht. Dat hij weg moest vanwege de kwestie rond het wachtveld was uitermate vervelend', licht hij toe.

De keuze voor Hooijmans als VVD-lijsttrekker in Maasdriel is volgens Brandwijk de uitdrukkelijke keuze van de leden. Brandwijk: 'Onze leden in Maasdriel lopen met hem weg, Ko is een enorm bevlogen man.'

De VVD in Maasdriel heeft momenteel twee zetels in de gemeenteraad.

