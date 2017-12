Henk Fraser maakt seizoen af bij Vitesse: 'Ik wil dingen anders en beter'

ARNHEM - Henk Fraser zal lopende dit seizoen niet zelf opstappen bij Vitesse. 'Dat is niks voor mij. We gaan gewoon het gesprek aan en daarin wil ik duidelijkheid.'

Fraser begrijpt dat hij met zijn uitspraken zondag bij het NOS programma Studio Voetbal voor commotie heeft gezorgd. Dat hij speculaties op gang heeft gebracht nu zijn contract afloopt. De Russische inmenging in het technisch beleid helpen niet in de aannames dat Fraser stopt bij Vitesse. Zo riep de 51-jarige trainer over zijn toekomst bij de Arnhemse club dat hij 'er wel uit is'. De clubleiding noemde alle consternatie vervolgens voorbarig. 'Zij hebben recht van spreken door het een onhandig moment te noemen, maar dat is niet mijn mening. Ik sta er ook nog achter', zegt Fraser.

Niets forceren

Tegenover Omroep Gelderland gaat hij twee dagen later uitgebreid in op de heikele kwestie. 'De enige die de context van die opmerking echt weet, ben ik zelf. Ja, ik ben er wel uit. Natuurlijk kan het heel goed dat we na twee jaar uit elkaar gaan. Ik begrijp best dat ik mensen in verwarring heb gebracht en snap de aannames. Die roep ik ook over mezelf af. Maar ik wil zeker niets forceren. Als ik op een breuk uit was geweest, hadden we waarschijnlijk derde gestaan en niet zevende.'

Maccabi Haifa

Media in Israel maakten maandag als eerste melding van het feit dat Fraser een voorname kandidaat is om na de winterstop bij Maccabi Haifa aan de slag te gaan. Ook Alex Pastoor, net ontslagen bij Sparta, wordt genoemd. Het technisch beleid van Haifa is sinds kort in handen van Mo Allach, met wie Fraser bij Vitesse nauw en goed samenwerkte. Rob Maas, voormalig trainer van Vitesse, is er nu interim coach.

'Het is niks voor mij en zeker niet aan de orde', ontzenuwt Fraser de verhalen. 'Ik wil hier het seizoen afmaken. Ik denk dat ik er niet eens goed genoeg voor zou zijn. Wat dat betreft ben ik niet overdreven impulsief. Het lijkt me ook hartstikke moeilijk op die manier, dus dat is niet de insteek.'

Top drie aanvallen

Als het aan Fraser ligt, wil hij ook in zijn tweede en naar alle waarschijnlijkheid laatste jaar opnieuw een hoge klassering neerzetten. Vorig seizoen werd Vitesse knap vijfde. De Arnhemse club won zelfs de beker en pakte de eerste prijs in de clubhistorie. Binnen de club nam de euforie toe. De lat moest verder omhoog. De Russen, aangevoerd door eigenaar Chigirinsky, willen nog betere prestaties. Valeri Oyf nam plaats in de Raad van Commissarissen en bemoeit zich met technische zaken. De top drie moet worden aangevallen door de Arnhemse club.

Valery Oyf

Het zijn verwachtingen die volgens Fraser niet stroken met de realiteit. Daar zit ook vooral de kern van de irritaties. De coach kent de structuur van de club en de invloed van Oyf die regelmatig bij wedstrijden en ook op het trainingscomplex aanwezig is. 'Ze hebben mijn werk er niet makkelijker op gemaakt', herhaalt Fraser nog maar eens. 'Maar het gaat om andere factoren die voor mij een rol spelen en die ik anders wil zien. Dat heeft niets met Oyf te maken.'

Kans van slagen

Het gaat om verwachtingen. 'De derde plek voor Vitesse is niet reëel, maar dat is wel waar over gesproken word', vervolgt Fraser. 'De voorwaarden moeten in relatie zijn tot de uitdaging. Het moet wel kans van slagen hebben. En begrijp me goed, ik ga geen uitdaging uit de weg. Maar dan moeten er wel dingen aangepast en verbeterd worden. Wat die zijn, kan ik niet zeggen. Maar ik wil duidelijkheid. Zaken die we in de winterstop snel gaan bespreken.'

Voetbal niet fris

Fraser zegt zich te kunnen voorstellen dat Vitesse zelf de deur zou sluiten voor de toekomst. 'Want er zijn ook dingen die ik beter kan en moet doen. Ja, het gaat nu een stuk moeilijker. Ik sluit mijn ogen daar ook niet voor. Het oogt niet fris. Europees voetbal heeft invloed gehad. Ik kan mij daarin verdedigen. Maar we staan er nog steeds bij. Ik vind het voor een club als Vitesse reëel dat je tussen plaats 4 en 9 eindigt. De enige club die er nu tussen staat is PEC Zwolle. De rest is hetzelfde als vorig seizoen.'