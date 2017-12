Dag van de waarheid voor kuikenboerderij Wehl en omwonenden

WEHL - De Doetinchemse gemeenteraad hakt vanavond een knoop door over de komst van een biologische vleeskuikenhouderij. Het bedrijf KemperKip wil in Wehl meerdere stallen bouwen voor in totaal zo'n 52.000 dieren. Omwonenden zijn tegen het plan.

In 2015 stemden burgemeester en wethouders onder voorwaarden in met de komst van KemperKip naar Wehl. Naar aanleiding van nieuwe, landelijke gezondheidsonderzoeken dit jaar is er opnieuw naar gekeken.

Uit die onderzoeken blijkt dat mensen die binnen een straal van een kilometer van een pluimveebedrijf wonen zo'n 10 procent meer kans hebben op longontsteking.

Zorgen over gezondheid

Uit een nieuw GGD-rapport dat in opdracht van het college is gemaakt, blijkt dat een vleeskuikenhouderij op de geplande locatie naar verwachting geen negatieve effecten heeft op de gezondheid. KemperKip moet wel maatregelen nemen om de uitstoot van fijnstof te verkleinen. Het college stemde daarom dan ook in met het verlenen van een omgevingsvergunning voor KemperKip.

Maar verschillende bewoners uit de Doetinchemse wijk De Huet maken zich zorgen over hun gezondheid als het bedrijf er komt. Ook het nieuwe GGD-rapport stelt ze niet gerust. Ze hebben al aangegeven naar de rechter te stappen als de gemeenteraad akkoord gaat.

Spannende raadsvergadering

Initiatiefnemer Herman Kemper van KemperKip begrijpt dat buurtbewoners zorgen hebben over hun gezondheid, maar is ervan overtuigd dat ze geen last zullen hebben van zijn bedrijf. Hij vindt het lastig dat er zoveel negatieve informatie over zijn plannen naar buiten komt.

'Veel mensen weten helemaal niet precies hoe ons bedrijf eruit komt te zien. De kippen krijgen de ruimte en zitten niet bovenop elkaar in stallen', legt hij uit. Kemper wacht het raadsbesluit met spanning af.

Zie ook: Harde kritiek op GGD-advies over komst vleeskuikenhouderij Wehl