Deel dit artikel:











Man bekent moord op Duitse pomphouder

EMMERICH AM RHEIN - De Duitse politie heeft dinsdag in Kleve een man van 25 opgepakt voor de moord op tankstationhouder Robert Theodor Christ uit Elten, net over de grens bij Beek, Montferland. De man heeft volgens een woordvoerder bekend.

Of de dader en Christ elkaar kenden, wil de politie momenteel niet zeggen. De 77-jarige houder van het tankstation aan de Beeker Straße in Elten werd vrijdag gevonden door zijn adoptiezoon. De politie ging snel uit van roofmoord. Christ was bekend in de grensstreek, omdat veel Gelderlanders in Elten tanken. De politie heeft onder meer in de homoscene gezocht naar de persoon die Christ om het leven heeft gebracht. De pomphouder was 43 jaar getrouwd. Na de dood van zijn vrouw had hij homocontacten. Later vandaag houden politie en justitie in Kleve een persconferentie. Zie ook: Tankstationhouder Elten (77) vermoord

Tankstationhouder (77) slachtoffer van roofmoord Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl