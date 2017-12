Celstraf 'als het moet dan moet het', winkel toch open op zondag

GELDERMALSEN - De coalitie van Geldermalsen blijft erbij dat de winkels op zondag 24 december niet open mogen. Only for Men negeert dit. Ook al dreigt de gemeente met zes maanden celstraf of een boete van maximaal 20.500 euro. 'Als het moet dan moet het', reageert directeur Piet Feenstra van de herenmodezaak.

'Ik vind het triest in 2017. Een minderheid van een kwart van de bevolking legt een meerderheid op om iets niet te mogen', aldus Feenstra.

D66 en VVD wilden het onderwerp dinsdagavond nog op de agenda van de raad gezet, maar dat werd gedwarsboomd door de coalitie. Vervolgens wilden D66 en VVD dat een ondernemer mocht inspreken. Maar de raad van Geldermalsen kent geen inspreekrecht meer. Daarom voorkwamen de coalitiepartijen dit ook, mede om geen precedent te scheppen voor volgende raadsvergaderingen.

'Statement maken'

Only for Men laat zich niet afschrikken en gaat vaste klanten uitnodigen. 'Ik vind het heel vervelend dat we niet open mogen. We willen een statement maken. Er staat een portier bij de deur, we hebben muziek ingehuurd. We proberen het gezellig te maken. Veel klanten komen juist op deze zondag.'

'Oneerlijke concurrentie'

'In Tiel, Culemborg en Vianen zijn de winkels wel open. Ik vind het oneerlijke concurrentie', verklaart Feenstra. 'We hebben een enquête gehouden. 85 procent van de ondernemers wil de vrijheid om op zondag open te gaan.'

De winkels in Geldermalsen moeten dus toch dicht blijven op 24 december. 'Als ze toch opengaan, lopen ze het risico dat er een handhaver langskomt', aldus een woordvoerder van de gemeente. Only for Men wil dit risico dus nemen.

