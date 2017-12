Deel dit artikel:











117 kilo vuurwerk in huis gevonden; drie aanhoudingen

KERKDRIEL - De politie heeft 117 kilo vuurwerk gevonden in een huis in Kerkdriel. Ook is er hennep gevonden (7,5 kilo) en 5.500 euro. Drie mannen van 24, 27 en 53 zijn aangehouden. Dat gebeurde maandag, de politie maakte de vondst woensdagochtend bekend.

De politie kreeg een anonieme tip, op hetzelfde adres werd twee weken geleden een garage doorzocht. Toen werd er 65 kilo hennep aangetroffen. Omdat er met stroom is gefraudeerd heeft de politie de elektriciteit afgesloten. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl