Brand bij Turkse slager in Apeldoorn Foto: News United

APELDOORN - In Apeldoorn heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed bij een Turkse slager. De schade aan de winkel is aanzienlijk.

De brand in de winkel aan de Linie brak net voor middernacht uit, rond 00.30 uur was het vuur onder controle. Een oorzaak van de brand konden de hulpdiensten niet geven, er wordt wel onderzoek gedaan naar de brand. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl