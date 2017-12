Deel dit artikel:











Enorme file door pech: 18 kilometer en uur vertraging Foto: Omroep Gelderland/Archief

WAARDENBURG - Op de A2 bij Waardenburg is woensdagochtend de rechterrijstrook afgesloten vanwege een gestrand voertuig, het gaat om een bakwagen. De file is enorm: rond 08.00 uur is dat 18 kilometer file.

De ANWB heeft het over een uur vertraging. Rijkswaterstaat stelt dat er hard wordt gewerkt om het voertuig zo snel mogelijk weg te krijgen. De bakwagen strandde doordat de wagen het wiel verloor, dat ligt volgens de VID 400 meter verderop. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl