Grote brand in veevoederbedrijf Poederoijen Foto: Bart Meesters

POEDEROIJEN - Er woedt een grote brand in een veevoederbedrijf aan de Munnikenlandse Maaskade in Poederoijen (gemeente Zaltbommel). Het vuur woedt sinds 3.00 uur vanochtend en is ontstaan in een koeler en een droger. Er komt veel rook vrij.

De brandweer heeft groot opgeschaald. Alle korpsen uit de Bommelerwaard en ook Waalwijk bestrijden het vuur. De brandweer kan moeilijk naar binnen en gebruikt drie hoogwerkers. De bron van het vuur is gelokaliseerd en wordt in fases bestreden. De verwachting is dat rond 9.00 uur brand meester is. Volgens een fotograaf ter plaatse is er dit jaar vaker brand geweest bij het bedrijf. De brandweer bevestigt dat ze vaker ter plaatse zijn geweest. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl