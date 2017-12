Eindelijk is Culemborg tevreden met de kerstboom

CULEMBORG - De kerstboom op de Markt in Culemborg was de afgelopen jaren een bron van ergernis en discussie. Maar nu zijn de inwoners van Culemborg wel tevreden.

De kerstboom in het centrum is een initiatief van de ondernemers. In 2014 werd de verlichting nog voor de kerstdagen vervangen nadat de boom als 'lelijkste kerstboom van Nederland' werd bestempeld. Een schande voor Culemborg, vonden sommigen het.

Discussie op Facebook

Vorig jaar was er een hele discussie op Facebook rondom de boom. Na een bericht van PvdA-gemeenteraadslid Marinka Mulder reageerde allerlei mensen dat ze de verlichting (opnieuw) lelijk vonden.

Dit jaar lijkt iedereen het er over eens; er staat een mooi versierde boom op de Markt waar alle inwoners van Culemborg trots op kunnen zijn.

Minpuntje

Er is slechts één minpuntje: de boom staat een klein beetje scheef.