LIENDEN - Tweededivisieclub FC Lienden heeft Jordi Balk voor 1,5 jaar vastgelegd.

De 24-jarige verdediger komt over van St. Patrick's Athletic, dat uitkomt in de Ierse Premier League. Balk speelde eerder voor FC Oss in de Jupiler League.

FC Lienden kan wel wat versterking gebruiken. Na een goede start is de ploeg van trainer Hans Kraay afgezakt naar de tiende plaats. De laatste vier duels werden verloren.