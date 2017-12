Adrie Bogers: 'overdonderd in het begin, daarna te weinig geloof'

ZWOLLE - NEC vloog uit de beker tegen PEC Zwolle. Adrie Bogers miste het geloof bij zijn groep. 'We werden overdonderd.'

PEC won door een vroege goal voor rust en een snelle goal na rust. Daarna was het wel gespeeld, want NEC kon in de saaie tweede helft geen vuist meer maken. Dat lukte in de aardige eerste helft nog wel. 'We kregen zelfs drie 100 procent kansen. We voetbalden hartstikke goed. Maar je doet je zelf te kort. In de tweede helft hebben we er niet meer in geloofd dat we nog een doelpunt konden maken', vond trainer Bogers.

NEC kreeg direct een penalty tegen. Even later scoorde Mokhtar. 'We begonnen slecht en werden overdonderd. Joris Delle pakt die penalty goed, maar ik had het idee dat we echt aan het niveau van PEC moesten winnen. 2-0 achter in die fase was niet meer dan normaal geweest. Daarna gingen we dus ook zelf voetballen. We durfden ineens veel meer. Dat is wat je wil zien. In de rust heb ik gezegd dat we zo moesten doorgaan, maar je ziet tegen een goede ploeg als PEC Zwolle dat kleine foutjes worden afgestraft. Heinloth twijfelde en we gingen bij die voorzet het duel maar half aan. Dan is het min of meer gespeeld. Het was de doodsteek', meende Bogers.

'Je probeert nog wel naar voren te spelen, maar dat is best lastig tegen PEC. Het kost veel energie. We hebben met Schuurman nog aanvallend gewisseld om iets te forceren.' Bogers vond dat niet te laat, want daarvoor wisselde hij met Bikel voor Dijkstra een middenvelder voor een middenvelder. 'Je wil geen open huis houden tegen PEC, dan kan het zo 5-0 worden. En we deden het goed, dus je hoopt op die manier meer kansen te krijgen', zo verdedigde Bogers zich.

'Maar ik miste in de tweede helft het geloof. Het is jammer, want je wil natuurlijk dolgraag een ronde verder komen. Hoe moeilijk dat ook is. Helaas is ons dat hier vanavond niet gelukt. We hebben kansen laten liggen en ons hier niet beloond', besloot Bogers.