Deel dit artikel:











Dafne Schippers Sportvrouw van het Jaar Foto: ANP

ARNHEM - Atlete Dafne Schippers uit Oosterbeek is uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar. Dat gebeurde dinsdagavond tijdens het Sportgala in de RAI in Amsterdam.

Schippers prolongeerde haar wereldtitel op de 200 meter en pakte brons op de 100 meter. De andere genomineerden waren zeilster Marit Bouwmeester en wegwielrenster Anna van der Breggen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl