Anass Achahbar berust in nederlaag van NEC bij zijn werkgever PEC

ZWOLLE - Anass Achahbar stond verrassend in de basis tegen de club waar hij onder contract stond. NEC verloor echter van PEC en is in de beker nu uitgeschakeld. 'Het zat er niet echt in, zij deden het goed.'

De spits kreeg van trainer Adrie Bogers de voorkeur boven Sven Braken die normaal gesproken eerste keus is bij NEC. 'Ik vond het ook wel een verrassing. Het is nog wat wennen aan elkaar. Ook voor de jongens aan mij door een andere manier van spelen als ik de spits ben. Maar dit is wat je wil, je wil in de basis staan.'

Achahbar werkte hard tegen PEC Zwolle. Door die club is hij uitgeleend aan NEC. 'Dan is het wel bijzonder. Niet dat ik iets hoef te bewijzen. Aan niemand hoef ik dat. Maar je wil je misschien wel extra laten zien. Zij deden het goed. Ook na die 2-0 is het moeilijk. Ik kreeg nog wel een kans, maar het zat er allemaal niet echt meer in.'

NEC speelde voor rust bij vlagen uitstekend. 'Toen hadden we moeten scoren, maar dat gebeurde helaas niet. Vrijdag is er weer een wedstrijd. De laatste voor de winterstop. Die moeten we winnen. Ik richt mij op NEC. Dat is de club waar ik nu voor speel en over PEC Zwolle kan ik het nu niet hebben. Dat is voor de toekomst en dat zien we na het seizoen wel.'