Kamer sluit latere opening Lelystad Airport niet uit

DEN HAAG - De uitbreiding van Lelystad Airport hoeft niet per se op 1 april 2019 een feit te zijn. Dat zegt een meerderheid van de Kamer dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Het plan is dat Lelystad Airport vanaf april 2019 vliegverkeer van Schiphol overneemt, maar daartegen is veel weerstand. Weerstand uit grote delen van Gelderland, Overijssel en Friesland. Bewoners en politici zijn bang voor geluidsoverlast vanwege lage vliegroutes. De vluchten moeten in het huidige luchtruim worden gepland, de consequentie daarvan is dat de vluchten onder de aanvliegroutes naar Schiphol moeten vliegen.

Fouten in de MER

De afgelopen maanden bleken er fouten te zitten in het onderzoek naar de geluidsoverlast in de milieueffectrapportage (MER). Actiegroepen ontdekten die fouten. Uiteindelijk heeft het ministerie de fouten erkend. In de praktijk zou er meer overlast zijn dan nu op papier is berekend. De minister heeft aangegeven de milieueffectrapportage opnieuw te bekijken.

Minister trekt opnieuw boetekleed aan

Bij haar eerste debat met de Kamer over het dossier Lelystad Airport benadrukt minister Cora van Nieuwenhuizen nog eens dat ze het vertrouwen wil herstellen met de inwoners. '

Als ik terug kon in de tijd zou ik dat direct doen Cora van Nieuwenhuizen - minister

Oppositie

Ik betreur het heel erg dat die fouten zijn gemaakt. De inhoud en het proces moeten op orde zijn.' Toch blijft de minister streven naar een uitbreiding van Lelystad Airport per april 2019.

De oppositie in de Tweede Kamer wil inmiddels dat er gekeken wordt naar een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport begint met de uitbreiding. Voor de regeringspartijen lijkt de openingsdatum van april 2019 niet heilig in het eerste debat met de minister over Lelystad Airport. Opening op 1 april 2019 is nog wel de ambitie van de coalitiepartijen, maar geen harde voorwaarde meer.

'Als iets een hoofdpijndossier is, dan is dit het', vat Roelof Bisschop van de SGP het hele dossier nog eens samen. CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch benadrukt ook de economische belangen voor Flevoland: 'Het is een kwetsbaar gebied, met veel werkloosheid.'

VVD-PvdA

De VVD legt de schuld bij de vorige bewindspersonen van de PvdA. 'Talloze vragen zijn gesteld over de voortgang van de herindeling door verschillende partijen in de Kamer in dit dossier. Meerdere staatssecretarissen van de PvdA zijn hier verantwoordelijk voor. We moeten nu kijken hoe we het moeten oplossen. Ik neem dat de staatssecretarissen van toen zeer kwalijk', aldus Remco Dijkstra (VVD).

Gijs van Dijk van de PvdA speelt de bal terug: 'Volgens mij heeft de VVD al jarenlang regeringsverantwoordelijkheid, zij hadden ook op kunnen staan.'

Actiegroepen en Gelderse politici

Diverse actiegroepen zitten op de publieke tribune. Zij willen graag duidelijkheid. Ook verscheidene politici hebben het Gelderse pluche verruilt voor een toehoordersbankje bij de Tweede Kamer. De Gelders gedeputeerde Josan Meijers en de commissaris van de Koning Cornielje zijn bij het debat aanwezig, net als wethouder Leon Meijer van Ede. Begin februari moet duidelijk worden wat de gevolgen zijn van de nieuwe routes, want dan verwacht de minister dat de milieueffectrapportage is bijgewerkt en openbaar wordt gemaakt. De minister geeft aan met de provinciebesturen en bewoners in gesprek te blijven.

