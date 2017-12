Weinig kaartjes verkocht, vrijwilligers lichtjeswandeling balen

Henk van den Bos is betrokken bij het project en baalt van de uitblijvende reserveringen. 'Daar pieker ik zeker over. Ik denk dat mensen op het laatste moment gaan reserveren. Maarja, voor de inkoop van onze chocolademelk, glühwein en dergelijke is het wel belangrijk om te weten hoeveel mensen er komen. We zetten dit ook niet voor niets op.'

De Gloei Lichtjeswandeling kan op 21, 22 en 26 december in het bos bij Nunspeet worden gelopen. In het donker is met honderden lampjes een route uitgestippeld. 'Ik zou het heel jammer vinden als er weinig mensen zouden komen. Het geeft zo'n goed gevoel in het bos, zeker in het donker en met al die prachtige lichtjes.' Aldus Henk van den Bos.