Inwoners Lingewaard draaien niet op voor extra waterheffing

BEMMEL - Inwoners van Lingewaard worden niet de dupe van een extra waterheffing van Vitens. De gemeente gaat ze volledig compenseren.

Vitens stuurde de inwoners een brief, waarin staat dat ze 104 euro en 84 cent extra moeten betalen voor water uit de kraan. Het waterbedrijf zegt daartoe genoodzaakt te zijn omdat het opdraait voor een heffing voor het gebruiken van de waterleidingen in de grond van Lingewaard. Het bedrag van 104 euro en 84 cent is gebaseerd op de kosten voor twee jaar.

De gemeente liet eerder al weten dat ze onaangenaam verrast was dat Vitens de kosten van deze zogeheten precarioheffing doorberekent aan de inwoners. Een woordvoerder zei maandag dat de inwoners een compensatie kunnen verwachten. Hij liet in het midden of het om een gedeeltelijke of een volledige compensatie gaat. Een dag later laat de gemeente weten dat de inwoners volledig gecompenseerd worden.

De gemeente gaat 8 januari met Vitens om de tafel.

