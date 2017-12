Rechter keurt toezicht NVWA bij kippenslachterij goed

ARNHEM - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij inspecties bij kippenslachterij 2 Sisters Storteboom uit Putten niet onrechtmatig gehandeld. De kippenslachterij spande een kort geding aan tegen de Staat, maar is door de rechter nu in het ongelijk gesteld.

Storteboom is een van de grootste kippenslachters van Nederland. Volgens Storteboom heeft het bedrijf afgelopen jaar bijna 1 miljoen euro schade geleden door oneerlijk toezicht van de voedselautoriteit. Het bedrijf beschuldigt de NVWA van ongelijke behandeling, omdat er volgens de kippenslachterij bij haar in vergelijking met andere slachterijen in extreme mate wordt gecontroleerd op vang- en laadschade.

Met als gevolg dat inmiddels tien pluimveehouders het contract met Storteboom hebben opgezegd. Dit omdat boetes voor vang- en laadschade voor rekening van de pluimveehouder komen. En als het risico op een boete groter is bij de ene slachterij, geven zij de voorkeur aan een slachterij waar minder kans is op een boete.

Bij vang- en laadschade controleert de voedselautoriteit de kippen in het kader van dierenwelzijn in de slachterij op onder andere gebroken vleugels en blauwe plekken. Heeft meer dan 2 procent van de kippen letsel opgelopen, dan volgt een boete van 1500 euro.

'Van alle boeterapporten die de NVWA in Nederland uitschrijft voor vang- en laadschade, werd afgelopen jaar 70 procent bij Storteboom uitgeschreven. Terwijl er in totaal 18 kippenslachterijen zijn. Wij juichen strenge controles toe, maar dan wel bij iedere slachterij op dezelfde manier. Nu is er sprake van willekeur en is er geen uniforme controle. Wij vinden dat wij sterk benadeeld worden en dat wijzen de cijfers wat ons betreft ook uit. Helaas ziet de rechter dat anders', zegt directeur Martine Onderdijk van 2 Sisters Storteboom.

'Nieuwe werkinstructie is voor elke slachterij gelijk'

De rechter erkent dat er aanzienlijk meer boetes worden uitgedeeld aan pluimveehouders die kippen laten slachten bij Storteboom. Maar dat wil volgens de rechter nog niet zeggen dat de NVWA onrechtmatig heeft gehandeld. Want de boetes zelf zijn terecht gegeven voor de overtredingen. Volgens de rechter heeft Storteboom onvoldoende aan kunnen tonen dat er bij de kippenslachter onevenredig veel wordt gecontroleerd.

De rechter verwijst verder naar de werkinstructie die de NVWA op 19 oktober dit jaar heeft uitgebracht. Deze nieuwe methodiek voor het tellen van vangletsel is volgens de rechter zo opgesteld dat deze voor alle slachterijen hetzelfde zal worden toegepast. Het is verder aan de NVWA om risico's per bedrijf in te schatten en te bepalen waar wel en niet op gecontroleerd wordt. 'De NVWA mag hiervoor gebruikmaken van haar beleids- en beoordelingsvrijheid', aldus de rechter.

Storteboom sluit niet uit dat het bedrijf opnieuw naar de rechter zal stappen. 'Het is voor ons nog geen gedane zaak. Wij zullen de toepassing van de nieuwe werkinstructie nauwlettend volgen. Als de feiten niet veranderen zoals ze nu zijn, dan beraden wij ons weer op gerechtelijke stappen', zegt Onderdijk.

