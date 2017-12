Hennepkwekerij in leegstaande woning in Dukenburg ontmanteld

NIJMEGEN - De politie trof maandagmiddag bij een leegstaande woning in de Nijmeegse wijk Meijhorst een hennepkwekerij aan.

Via Meld Misdaad Anoniem had het hennepteam van politie Nijmegen-Zuid al een tip gekregen dat hier mogelijk een kwekerij zou zitten.

Aanhoudingen

Maandagmiddag bleken er personen aanwezig te zijn en de hennepgeur hing rondom de woning. In het huis werden twee Nijmegenaren van 28 en 29 jaar aangehouden. In totaal stonden er iets meer dan 1100 hennepplanten in de woning.

Brandgevaarlijk

De woning is ontmanteld en er is een Peugeot bus in beslag genomen alsmede een flink geldbedrag. De kwekerij was brandgevaarlijk.