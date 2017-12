Nog meer dode zwanen in en om Harderwijk

HARDERWIJK - Machteloos. Zo voelen de vrijwilligers van de Dierenambulance zich in Harderwijk. Sinds de uitbraak van vogelgriep op een kinderboerderij in Biddinghuizen regent het meldingen in en om Harderwijk van dode zwanen en ook andere vogels.

'Het zijn er te veel', verzucht Cor Lubbers van de Dierenambulance Ermelo-Harderwijk. Lubbers wijt de vondsten aan de vogelgriep.

Zaterdag werd een dode zwaan gevonden vlak bij het stadhuis. Ook twee meerkoeten hadden het loodje gelegd. Lubbers: 'In de polder richting Biddinghuizen ging het ook om twee dode zwanen en we kregen ook meldingen vanaf Strand Nulde en het strand hier.'

'Soms zijn we te laat'

De Dierenambulance in Harderwijk haalt zoveel mogelijk dode vogels op, benadrukt Lubbers. 'Maar soms zijn we ook te laat. Dit weekend was van een zwaan niets meer over, helemaal kaal gevreten door een roofvogel. Er lagen alleen nog maar veren. Wat wordt opgehaald gaat naar een destructiebedrijf.'

Lubbers gaat verder: 'Je kunt heel weinig doen op momenten als deze. Ja, mensen kunnen meldingen blijven doorgeven. Moeten ze ook blijven doen.'

De Dierenambulance Ermelo-Harderwijk geeft alle gevallen door aan de NVWA. 'We vullen online formulieren in. Maar ze komen pas in actie als er meer dan twee vogels bij elkaar worden gevonden.'

