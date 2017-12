Acht maanden cel voor Arnhemse Syriëganger

ARNHEM - Een 30-jarige Syriëganger is in hoger beroep veroordeeld tot acht maanden cel. De Arnhemmer krijgt de straf opgelegd voor het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Mohamed El A. werd in oktober 2013 in een gehuurde auto in Kleef aangehouden. Hij was op weg naar zijn broer in Syrië om zich aan te sluiten bij de jihad. Agenten troffen jihadistisch materiaal aan, zoals films en artikelen. In de auto lagen ook koffers met survivalkleding en geld.

Vrijspraak, maar celstraf in hoger beroep

De verdachte werd in februari 2015 door de rechtbank vrijgesproken van deelname aan een terroristische organisatie en de voorbereiding van terroristische misdrijven.

Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en stelde hoger beroep in. Het gerechtshof veroordeelde de man ruim een jaar later wel voor deelname aan een terroristische organisatie en legde hem 18 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, op.

Het OM ging in cassatie tegen de gedeeltelijke vrijspraak.

De Hoge Raad, die de cassatie behandelde, verwees de zaak weer terug naar het gerechtshof. Het hof veroordeelde de verdachte woensdag uiteindelijk ook voor de voorbereiding van terroristische misdrijven. De acht maanden cel die hij hiervoor krijgt, komen bovenop de eerder opgelegde gevangenisstraf.

