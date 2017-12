VIDEO: 150 kilo illegaal vuurwerk tot ontploffing gebracht

VELP - Op de Posbank bij Velp heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) dinsdagmiddag 100 tot 150 kilo illegaal vuurwerk tot ontploffing gebracht.

De politie vond het vuurwerk bijna twee weken geleden in een woning boven restaurant Sugar Hill aan de Klarendalseweg in Arnhem. Na een melding over vuurwerkoverlast op landgoed Biljoen in Velp kreeg de politie tips dat er in de woning vuurwerk lag.

Een deel van het vuurwerk was zo gevaarlijk dat de EOD werd ingeschakeld. De bewoner werd aangehouden.

'Spectaculaire beelden', zegt de politie over het tot ontploffing brengen van het vuurwerk. 'Wij moeten er niet aan denken dat dit in een woning zou ontploffen.'

De video van de politie:

