NEC als laatste Gelderse club uit beker na nederlaag tegen PEC

ZWOLLE - Na drie rondes zijn er geen Gelderse clubs meer actief in het bekertoernooi. NEC sneuvelde als laatste na een 2-0 nederlaag uit tegen PEC Zwolle.

90e: Het is over, NEC verliest met 2-0

86e: Het bekertoernooi begon met acht Gelderse clubs. Die liggen er na drie rondes dus allemaal uit. NEC dan nog een beetje eervol, niet zo gênant als bekerhouder Vitesse tegen de amateurs van Swift en De Graafschap tegen Kozakken Boys.

81e: Jari Schuurman krijgt nog wat speeltijd in plaats van Kevin Jansen.

70e: Een poging van Langil is geen enkel probleem voor Boer.

66e: Janio Bikel is de vervanger van Mart Dijkstra.

61e: Mokhtar is weer gevaarlijk, maar schiet in het zijnet/

57e: NEC komt er nauwelijks nog aan te pas.

52e: Wel een leuke kerstambiance in Zwolle.

48e: Het lijkt beslist hier in Zwolle, Ondaan zorgt voor 2-0 na goed werk van Namli.

46e: De tweede helft begint. NEC heeft nog 45 minuten om wat aan de achterstand te doen, anders gaat het bekertoernooi verder zonder Gelderse inbreng.

45e: De ruststand is 1-0.

41e: De thuisclub weer even dreigend via Ehizibue.

35e: NEC voetbalt prima mee, ziet ook trainer Adrie Bogers.

27e: Prachtige pass van Ferdi Kadioglu, maar Kevin Jansen schiet voorlangs.

25e: Ondaan moet de 2-0 maken, maar Delle redt knap met de voet.

23e: Er is overigens ook een videoscheidsrechter, maar voorlopig is daar nog geen contact mee. Dus moet Team Kuipers zelf scherp blijven.

20e: Daar is de 1-0 van PEC, Mokhtar verspeelt de bal, maar herovert hem en vlamt hem langs Delle.

11e: Een fase met leuk combinatievoebal van NEC leidt tot doelpogingen van Anass Achahbar en Jordan Larsson.

9e: Een geweldige panna van Steeven Langil, maar zijn voorzet bereikt niemand.

6e: PEC blijft fel op de aanval spelen.

3e: Joris Delle stopt de strafschop van Bakker.

2e: Meteen al een strafschop voor PEC. Frank Sturing tikt Mokhtar aan.

18.30 Precies op tijd begint deze bekerwedstrijd.

18.27 Dit zijn dus de elf van NEC.

18:15 uur: Voor NEC is de competitie belangrijker dan de beker. Kampioen worden is het grote doel. De beker is een interessante bijzaak voor de Nijmeegse club.

18.00 uur: NEC kan niet beschikken over drijvende krachten als Ted van de Pavert, Arnaut Groeneveld en Mohammed Rayhi.

17.55 uur: In 2014 stonden PEC en NEC ook tegen over elkaar in de beker. Toen in de halve finales. PEC won met 2-1.

17.50 uur: Adrie Bogers hoopt dat NEC vanavond boven zichzelf zal uitstijgen. Dat zal nodig zijn om PEC op de knieën te krijgen.

17.40 uur: dit zijn de opstellingen. PEC met het sterkste elftal dat zaterdag in Tilburg nog Willem II versloeg met 3-2. NEC deed het veel minder en speelde beschamend gelijk met 1-1 tegen Helmond Sport. Breinburg zit overigens wel op de bank.

17.35 uur: de lijnen worden nog eens extra gewit in Zwolle. NEC heeft het voordeel dat het regelmatig op kunstgras speelt in de Jupiler League.

17.30 uur: NEC haalde vier keer de finale van het KNVB-bekertoernooi, maar won de prijs nooit. De jaren dat de eindstrijd werd bereikt waren 1973, 1983, 1994 en 2000. In die laatste editie werd met 2-0 verloren van Roda JC

foto onder: spelers van NEC inspecteren de kunstgrasmat van PEC Zwolle. Hier worden dit seizoen zeer aantrekkelijke duels gespeeld door de thuisploeg.

17.20 uur: NEC speelt vanavond met Anass Achahbar in de basis. De aanvaller kwam uitgerekend over van PEC Zwolle afgelopen zomer. Zijn plek vanaf de aftrap gaat ten koste van spits Sven Braken. Gregor Breinburg, een twijfelgeval vooraf, speelt niet op het kunstgras van PEC Zwolle. Hij wordt links op het middenveld vervangen door Kevin Jansen.