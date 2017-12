Vrouw van 90 loopt botbreuken op bij straatroof

APELDOORN - Een vrouw van 90 jaar heeft botbreuken opgelopen toen iemand haar probeerde te beroven op straat in Apeldoorn.

Dat gebeurde maandagmiddag rond 15.00 uur op de Viltmakersdonk. De vrouw liep daar met haar rollator en boodschappentas.

Een man pakte haar plotseling beet en eiste geld. Toen het niet lukte, duwde hij haar volgens de politie vermoedelijk omver.

De politie is op zoek naar de dader. Het gaat om een man van rond de 20, met een donkergetinte huid. Hij had in elk geval donkere bovenkleding en een capuchon over zijn hoofd.