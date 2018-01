Deel dit artikel:











De Duitsers brengen munten van zink in de roulatie Zinken kwartje - Publiek Domein

ARNHEM - Al kort na de Duitse inval in mei 1940 ontstaat er een tekort aan muntgeld. Nederlanders potten de zilveren en gouden munten op, omdat die hun waarde behouden ook als papiergeld niks meer waard is. Dat tekort proberen de Duitsers op te lossen door te experimenteren met munten van nikkel, in 1941 volgen voorzichtig de eerste munten van zink, maar pas in januari 1942 wordt er op grote schaal zinken munten in roulatie gebracht.

Hiermee is het tekort aan muntgeld opgelost, en een fijne bijkomstigheid voor de Duitsers: op de nieuwe munten staat Wilhelmina uiteraard niet. Mensen kunnen hun munten van edelmetaal tegen een kleine vergoeding inwisselen voor zinken munten. Maar daar hebben maar weinig Nederlanders gehoor aan gegeven. De Duitsers brengen verschillende zinken munten in omloop: 1 cent, 2,5 cent, een stuiver, een dubbeltje en een kwartje.