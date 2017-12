Deel dit artikel:











Help! De kerstboom verliest nu de naalden al Foto: pxhere.com

ARNHEM - Hebt u een kerstboom in huis die al voor de kerst al zijn naalden verliest? Dan hebt u waarschijnlijk een kat in de zak gekocht. Omroep Gelderland vroeg aan een ervaren kweker, in dit geval Jan Ellmann uit Stokkum, hoe u een goede boom herkent.

Koop een verse boom. Ellmann: 'Een verse boom is een boom die eind november, begin december uit de grond is gehaald. Vaak kopen mensen een boom in een net die veel eerder is gerooid of omgezaagd en al weken oud is.'

Hoe herken je een verse boom? 'Ga met je nagel langs de stam, een beetje bovenin, maar in het midden mag ook. Als er vocht uit komt, dan weet je dat je een goede boom hebt. Komt er geen vocht uit de stam, koop dan die boom niet.'

Een boom met kluit of stam maakt tegenwoordig geen verschil. De kweker: 'Bomen met een stam moet je in een goed waterreservoir zetten. Tegenwoordig zijn die er met indicatoren die aangeven dat de boom water moet hebben.' Waar en wanneer moet je een kerstboom kopen? 'Wacht tot na de viering van sinterklaas en ga naar een kweker. Bouwmarkten en grote ketens kopen enorme hoeveelheden op en die zijn soms al weken geleden uit de grond gehaald of omgezaagd. Bovendien zijn bouwmarkten niet geïnteresseerd in het verkopen van een kerstboom. Ze willen vooral dat je gereedschap aanschaft.'

Wat mag een boom kosten? 'Voor 20-25 euro heb je een goede kerstboom. Waarom dat bedrag? Als ik een boom van, zeg maar, 6 jaar oud verzorg, dan zit daar ongeveer een heel uur zorg op totaal 6 jaar groeien zorg in. Kun je een bouwvakker inhuren voor 25 euro per uur? Nee. Eigenlijk zou een goede kerstboom dan 40 euro moeten kosten, maar ik weet ook wel dat het zo niet werkt. Daarom moet je voor een goede, verse kerstboom van een kweker ongeveer 20 tot 25 euro neertellen.'

Hoelang kan een verse boom staan? 'Een kerstboom moet het zeker tot Driekoningen (6 januari, red.) redden.' Tot slot: waar staat de kerstboom eigenlijk voor? De boom staat voor vruchtbaarheid en vernieuwing. Luther verklaarde dat de kerstboom symbool stond voor de geboorte van Jezus Christus. Volgens de katholieke kerk kan de driehoekige vorm van de kerstboom worden uitgelegd als de heilige drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl