Voor- en tegenstanders Lelystad Airport bestoken kamerleden

Vliegveld Lelystad Aiport wordt in 2019 uitgebreid, maar daartegen is veel weerstand in Gelderland. Bewoners en politici uit Gelderland, Overijssel en Friesland zijn bang voor geluidsoverlast vanwege lage vliegroutes. Maar ondernemers en politici uit Flevoland lobbyen juist voor openstelling vanwege economische belangen. Dinsdag zijn in Den Haag twee petities aangeboden aan de Tweede Kamer.

Hoop gevestigd op kamerleden

'Wij maken ons ernstige zorgen over de verstoring van de landelijke rust in onze gemeenten', zegt burgemeester Rozendaal van Elburg. Samen met wethouders, raadsleden en zijn collega van Oldebroek is hij naar Den Haag gereisd om de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat het verstandiger is om de uitbreiding van Lelystad Airport uit te stellen.

(de tekst gaat verder onder de video):

'We maken ons grote zorgen over de vliegtuigen die laag over onze gemeenten heen gaan komen', legt hij uit. 'Ik hoop dat de Kamer een pleidooi wil houden om ervoor te zorgen dat die vliegtuigen hoger kunnen vliegen voor ze de Veluwe bereiken.'

De afgelopen maanden bleken er fouten te zitten in het onderzoek naar de geluidsoverlast in de milieueffectrapportage. Fouten die ontdekt zijn door actiegroepen en inmiddels erkend door het ministerie. In de praktijk zou er daarom meer overlast zijn dan nu op papier is berekend.

Burgemeester Hoogendoorn van Oldebroek heeft kaartjes bij zich om het uit te leggen wat het voor zijn gemeente betekent. 'Dit is hoe de situatie in de praktijk zou zijn bij Hattemerbroek en Wezep.' Op het kaartje staat een grote rode streep over de dorpen die de geluidsoverlast symboliseert. 'Daar zou geen woning meer mogen worden gebouwd, maar ondertussen staan er al 6000 woningen. Dat kan niet waar zijn', zegt de burgemeester.

(de tekst gaat verder onder de video):

Zaak niet op slot

Een kwartier later bieden voorstanders een petitie aan die pleit dat de uitbreiding van het vliegveld doorgaat per april 2019. Het zijn ondernemers en politici uit Flevoland, die vanwege economische belangen willen dat er geen vertraging komt. 'We hebben in een week tijd 10.000 handtekeningen opgehaald, zegt Cees Okkerse die de petitie aanbiedt.

'We praten namens inwoners en bedrijven.' Nu er in de andere provincies veel tegengeluid is, wil hij juist de andere kant laten horen. 'Wij vinden ook dat de fouten die in de procedures zijn gemaakt hersteld moeten worden. Maar de hele zaak moet niet vijf jaar op slot gaan', zegt Okkerse.

De Tweede Kamer praat dinsdagavond met minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat over hoe het verder moet met Lelystad Airport.