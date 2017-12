Stokoude kreeft gered van kerstdiner; Dolfinarium vangt hem op

HARDERWIJK - Hij is ongeveer 80 jaar en weegt 8,2 kilo. 'Daarmee is hij waarschijnlijk een van de grootste verkochte kreeften van Nederland', zo vertelt restauranteigenaar Fausto. We hebben het hier over de kreeft die door de Haarlemse Yvonne van Eerden van de dood is gered.

Van Eerden zat in het Haarlemse restaurant Louisiana Lobstershack te eten toen zij de enorme kreeft zag. De kreeft werd niet verkocht aan klanten, maar voor het goede doel. 'Ik heb deze zaak nu al ruim twee jaar en wilde eigenlijk wel eens een grote kreeft hebben. Maar toen kreeg ik deze en daar had ik wel een beetje moeite mee, hij is ongeveer 80 jaar oud. Zelfs mijn grote Engelse chef-kok van twee meter wilde eigenlijk geen mes in zijn nek zetten', aldus Fausto.

Dus ging de kreeft in de veiling. 'Een mevrouw bood er op en heeft de kreeft gekocht omdat ze hetzelfde gevoel had als wij. Ze zocht een plekje voor het dier', zo vertelt de restauranteigenaar.

Dolfinarium biedt plek

En dat plekje wordt het dolfinarium. Van Eerden neemt contact op met het dierenpark en daar is de kreeft wel welkom. 'We waren meteen enthousiast. Dit dier is namelijk oud, het is een goed initiatief en we hebben er ruimte voor', vertelt een woordvoerder.

Kreeft in kerstpakket

En in het Dolfinarium hebben ze wel ervaring met aangeboden kreeften. 'Een jaar of zeven geleden kregen we ook een belletje van iemand die een kreeft in haar kerstpakket had. Die bleek nog levend te zijn. Nu dit belletje kwam dachten we even dat dit hetzelfde verhaal zou zijn.'

Maar deze kreeft is maar liefst 80 jaar oud. 'Ze kunnen oud worden, maar dit is wel extreem oud vertelt onze biologe', aldus de woordvoerder van het Dolfinarium. 'En omdat hij zo groot is kan hij niet thuis worden gehouden, wij hebben hier wel een apart aquarium voor. Eens kijken of hij of zij hier kan wennen.'