Alle wegen op de Posbank weer open

RHEDEN - Alle wegen op de Posbank zijn weer open. De afgelopen tien dagen waren veel wegen dicht door gladheid en sneeuw.

Alleen via De Steeg was het natuurgebied nog per auto bereikbaar. Op de heuvels was een flink pak sneeuw gevallen. Door de sneeuw, gladheid en afgebroken takken was het niet overal veilig om te rijden door het natuurgebied en werden veel wegen afgesloten.

Inmiddels is het volgens de gemeente Rheden weer veilig om over de Posbank te rijden. Ook het Rozendaalse Veld is weer per auto bereikbaar. Dat is een populair gebied om de hond uit te laten.