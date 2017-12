Deel dit artikel:











Politie bestickert Vitesse-bus met NEC-plaatjes Foto: Politie Echt

ECHT - De spelersbus van Vitesse was afgelopen zondag in Echt en dat vonden de agenten in het Limburgse plaatsje schijnbaar niet echt leuk. De Vitesse-bus werd het doelwit van een grap.

Twee agenten plakten meerdere plaatjes van aartsrivaal NEC op de geel-zwarte bus. De agenten gingen er daarna bij staan en maakten een foto van zichzelf voor het voertuig. Gemengde reacties Niet alle Vitesse-fans kunnen de tweet vanuit Echt waarderen: In Nijmegen daarentegen kunnen ze er wel om lachen: 'Ludieke actie' De politie in Echt laat weten dat het gaat om een ludieke actie. Verder willen ze in Limburg er niks over zeggen, maar de tweet wordt volgens een woordvoerder verwijderd. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl