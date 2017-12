Meisje (17) twee keer gedwongen tot prostitutie; rechtbank legt daders celstraf op

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft in een zaak rond seksuele uitbuiting van een meisje van 17 jaar vier van totaal vijf verdachten veroordeeld. De opgelegde straffen variëren van een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Een 22-jarige man werd vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelde twee andere mannen van 22, beiden uit Arnhem, een 30-jarige vrouw uit Arnhem, een 23-jarige Nijmegenaar en een 24-jarige Arnhemmer.

Twee keer slachtoffer

Het 17-jarige meisje was twee keer het slachtoffer van seksuele uitbuiting. Eén van de 22-jarige mannen, die verbleef op dat moment in een justitiële jeugdinrichting, vroeg haar geld voor hen samen te verdienen.

Hij bracht haar in contact met de vrouw. Die liet haar zeven weken in de prostitutie werken. De vrouw maakte onder andere foto's van het meisje en gebruikte die voor seksadvertenties.

Gedwongen tot webcamseks

Het slachtoffer moest wat ze verdiende aan de man en vrouw afstaan. De 22-jarige man dwong haar bovendien aan webcamseks te doen. Ook dat geld moest ze afstaan.

Helaas voor haar waren de problemen na deze periode niet voorbij. Het meisje liep weg van huis en vroeg de 23-jarige man uit Nijmegen om hulp. Hij nam haar mee naar de woning van de 24-jarige man uit Arnhem. En toen begon alles weer opnieuw.

Weer belandde ze in de prostitutie. Het meisje werd gedurende een week mishandeld, mocht de woning niet uit en kreeg nauwelijks te eten. Toen het duo erachter kwam dat het meisje werd gezocht door haar ouders, hebben ze geprobeerd haar onherkenbaar te maken en haar te verhandelen.

De politie wist het slachtoffer op tijd te vinden.

Straffen

De rechtbank veroordeelde de eerste 22-jarige man voor mensenhandel tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De 30-jarige vrouw kreeg 30 maanden gevangenisstraf voor mensenhandel en het maken en verspreiden van kinderporno.

Een derde man, ook hij is 22, werd weliswaar vrijgesproken van mensenhandel, maar kreeg 15 maanden celstraf, waarvan 5 voorwaardelijk, aan zijn broek voor meerdere drugsdelicten, het doen van valse aangifte en verboden wapenbezit.

Erbarmelijke omstandigheden, zegt rechtbank

De mannen die in de tweede periode het meisje misbruikten kregen beiden 2 jaar gevangenisstraf. Voor de man van 23 is die 4 maanden voorwaardelijk, voor die van 24 jaar 8 maanden. Ze woonde maar een week bij de twee, maar de omstandigheden noemt de rechtbank zo erbarmelijk dat daar celstraf tegenover dient te staan.

Slachtoffer in therapie

Het meisje is drie jaar na het misbruik nog steeds in therapie en het is de vraag hoelang zij nog behandeling nodig heeft.

De man en vrouw uit de eerste periode moeten aan het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 15.000 euro betalen. De twee mannen uit de tweede periode moeten aan het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen. Daarnaast moeten zij de moeder van het meisje een schadevergoeding van ruim 1000 euro betalen.