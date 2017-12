Deel dit artikel:











Bennie Jolink komt terug op pensioen: 'Er komt een nieuwe plaat aan' Foto: Omroep Gelderland

HUMMELO - Hij was al gestopt met muziek maken, maar hij keert toch weer terug in het muziekwereldje. Bennie Jolink zegt in een interview met Omroep Gelderland dat hij alweer een studio heeft gemaakt en dat hij alweer bezig is met het schrijven van liedjes.

'Ik had mijn studio verkocht, want ik dacht: ik ben er klaar mee', vertelt Jolink. Maar het stoppen met zingen, mede door zijn gezondheid, valt de oud-frontman van Normaal toch iets zwaarder dan verwacht. Ook al probeerde hij zijn zinnen te verzetten door bijvoorbeeld te gaan schilderen. 'Ik heb nog geen vierkante centimeter getekend of geschilderd, maar ik heb nog wel altijd ideeën voor liedjes. Toen heb ik besloten om maar weer opnamespullen aan te schaffen en mijn hooiberg tot studio te maken.' Nieuwe plaat Dat hij teruggrijpt naar zijn passie is misschien niet heel vreemd, maar hij kondigt ook alweer aan dat er muziek komt voor het grote publiek. 'Er komt waarschijnlijk wel een nieuwe plaat aan', zegt Jolink. Wanneer dat gaat gebeuren en met wie is nog niet bekend. Zie ook: Zieke Bennie Jolink treedt voor de allerlaatste keer op Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl