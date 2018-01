Gaat Seyss-Inquart naar Apeldoorn verhuizen?

ARNHEM - Op 13 januari 1943 brengt Arthur Seyss-Inquart, Rijkscommissaris van Nederland, een bezoek aan Apeldoorn en Beekbergen, zo blijkt uit het dagboek van Willem van Houtum. "Seyss-Inquart brengt een bezoek aan Apeldoorn. Hij bezichtigt alle gebouwen ook in Beekbergen. Over enige dagen zal een beslissing vallen." Van Houtum lijkt te doelen op een eventuele verhuizing van "zes-en-een-kwart", zoals Seyss-Inquart in de volksmond heette, naar Gelderland.

Een paar dagen eerder, op 7 januari, schrijft Van Houtum al in zijn dagboek: "Seyss-Inquart beweerde in zijn laatste rede nog zo dat hij met zijn medewerkers in Den Haag zou blijven. Dit is niet waar. Hij zal zijn intrek nemen in kasteel Spelderholt te Beekbergen. Dit ligt drie km van ons huis. Het kasteel is geschikt voor een bombardement want het ligt temidden van bos en bouwland." Ook doen er die dagen geruchten de ronde dat ook Rauter naar Apeldoorn zal komen.

75 jaar vrijheid heeft een item over de bunker gemaakt:

Uiteindelijk zal het nog een poos duren voor Arthur Seyss-Inquart ook daadwerkelijk naar Gelderland verhuist. Na D-Day, 6 juni 1944, trekt hij in kasteel Spelderholt en houdt hij kantoor in een villa aan de Loolaan in Apeldoorn. Daar wordt ook een bunker voor hem en zijn medewerkers gebouwd: die is er tot op de dag van vandaag.

De bunker van Seyss-Inquart is zo nu en dan open voor publiek, maar online altijd te bekijken:

Het volledige, zeer uitgebreide dagboek van Willem van Houtum en oorlogsdagboeken van andere Apeldoorners zijn online te lezen in de Oorlogskroniek van Apeldoorn.