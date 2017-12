Nijmeegse uitgever F&L maakt doorstart

NIJMEGEN - De Nijmeegse uitgever F&L die vorige maand failliet ging, blijkt een doorstart te kunnen maken. De Rotterdamse investeerder Shatho Beheer, actief in de grafische sector, heeft het bedrijf overgenomen. 35 van de 80 werknemers behouden hun baan.

De uitgever van tijdschriften als iCreate, Foodies Autoreview en Gardener's World weet nog niet welke tijdschriften in de toekomst uitgegeven gaan worden. Het zou kunnen dat daarin gesnoeid gaat worden, maar het is de bedoeling van Shatho Beheer dat een substantieel deel van de collectie in stand blijft.

F&L blijft voorlopig gevestigd in de Nijmeegse wijk Meijhorst.