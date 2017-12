DOETINCHEM - De 35-jarige Doetinchemmer die sinds zaterdag werd vermist, is terecht.

Volgens de politie is de man dinsdagmiddag in goede gezondheid aangetroffen. Details zijn niet bekendgemaakt.

De Doetinchemmer is een fervent supporter van De Graafschap. Het bericht over zijn vermissing is in die kringen veel gedeeld.