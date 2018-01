De wonderbaarlijke redding van Erich Ett

BRUMMEN - Op 14 januari 1945 moet de Duitse vlieger Erich Ett Amerikaanse bommenwerpers onderscheppen en neerhalen. Tijdens zijn missie wordt hij geraakt door Britse vliegtuigen en stort zijn toestel neer.

De Duitse piloot Erich Ett vertrekt op 14 januari 1945 met zijn Messerschmitt vanaf vliegbasis Bönninghardt Süd richting het noordoosten. Het is helder winterweer met matige vorst. In de omgeving van Zutphen wordt hij onderschept door een groot aantal Britse vliegtuigen, ze openen het vuur. Tijdens het luchtgevecht wordt Etts rechterarm geraakt door een explosief. Zijn toestel wordt in de vleugel getroffen en stort neer. De piloot weet op een hoogte van 6500 meter uit zijn vliegtuig te springen en komt met zijn parachute neer bij Duitse afweergeschut-eenheid in Brummen. De Duitse soldaten geven hem eerste hulp en brengen hem zwaargewond naar een lazaret in Lochem.

Erich Ett - foto Stichting Aircraft Research Group Achterhoek



Toos geeft eigen bloed voor Duits leven

In het lazaret wordt hij verzorgd door de Nederlandse verpleegster, Toos Haaring. Zij staat hem bij na zijn operatie en geeft hem zelfs een halve liter van haar eigen bloed, een opvallend onbaatzuchtige daad, waarmee ze zijn leven redt. Als verpleegkundige vindt ze dat ze de plicht heeft om alle mensen te redden, vijand of vriend. Erich verbaast zich erover dat een Nederlands meisje zo onpartijdig een Duitse militair wil verplegen. Hij overleeft het en komt aan het eind van de oorlog terecht in een lazaret in Lauingen a/d Donau. Daar wordt hij eind april 1945 krijgsgevangen genomen door de Amerikanen. Een jaar later wordt hij vrijgelaten en keert hij terug naar zijn vrouw Rita.

Erich Ett en Toos Haaring - foto Stichting Aircraft Research Group Achterhoek

Bijna zestig jaar later ontmoeten Erich Ett en zijn Nederlandse redster Toos Haaring elkaar opnieuw, na bemiddeling van de de mannen van Stichting Aircraft Research Group Achterhoek. Zij achterhaalden dit verhaal nadat ze de Messerschmitt van Erich Ett 15 jaar geleden opgroeven bij Eefde.

In Gelderse Koppen van 30 april 2015 vertelt Karl Lusink van de Stichting Aircraft Research Group Achterhoek het verhaal van Erich Ett: