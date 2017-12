Marjan liftte twee jaar naar haar werk: het heeft mijn leven verrijkt

ARNHEM - Marjan Knippenberg uit Nijmegen had twee jaar lang bijzondere ontmoetingen op weg naar haar werk en terug naar huis. Ze liftte. Eén dag in de week, 6 kilometer heen en terug. De onderzoeker aan het Radboudumc besloot de gesprekken te bundelen in een boek: '6 minuten wachten op geluk'. 'Mensen vroegen op een gegeven moment hoe lang het duurde voordat ik meekon. Toen heb ik maar een stopwatch gekocht', zei ze dinsdag in het programma van Rob Kleijs op Radio Gelderland.

Ze besloot te liften na een bijzondere ontmoeting toen zij en haar man besloten te liften naar Utrecht. Gewoon een weekendje weg, in een bed and breakfast. Voor beiden stopte een Marokkaanse jongeman. 'Ik realiseerde me dat ik normaal nooit Marokkaanse jongens spreek. Ik vroeg of hij wel eens had gelift. Hij zei: je denkt toch zeker niet dat ze mij meenemen?'

Twee jaar lang één dag in de week mee met een vreemde resulteerde in het boek 6 Minuten wachten op geluk; in die tijd had ze 166 ritten met 144 personen. 'Soms reed ik voor een tweede keer met iemand mee', legt Knippenberg uit.

'Sommige dingen vertelden ze hun eigen moeder niet'

Het waren mooie ontmoetingen. Ze zegt: 'Sommigen vertelden me dingen die ze hun eigen moeder niet durfden te vertellen. Zoals de vrouw die voor een IVF-behandeling naar het ziekenhuis moest. Nee, ik kwam haar daar verder niet tegen. Ik heb een andere functie bij het Radboudumc.'

Het gesprek tussen Rob Kleijs en Marjan Knippenberg:

De Nijmeegse heeft nog nooit een lift laten schieten. 'Soms liet ik het voorgesprekje wat langer duren, zodat ik iets meer wist van de bestuurder. Of dan kon ik even in de auto kijken. Maar ik ben nooit bang geweest.'

Uiteraard waren er ook gesprekken met mensen die maar niet op gang kwamen. 'Dan stopte ik met vragen stellen, zodat het geen verhoor werd.'

'Heb je de bus gemist?'

Ze stapte in bij jan en alleman. De Marokkaanse jongeman die haar en haar echtgenoot meenam naar Utrecht en waarmee het avontuur begon, zag ze niet meer. 'Ik ben wel met andere Marokkanen meegelift en met Tunesiërs. Voor hen was het meenemen van anderen vanzelfsprekend. Ze vroegen soms wel of ik de bus had gemist, omdat ik in de Weezenhof stond bij een bushalte. Maar dan antwoordde ik dat ik liftte voor mijn plezier.'

Het project leidde niet alleen tot een boek, het heeft ook haar leven verrijkt. 'Er kwam op een simpele manier spontaniteit in mijn leven. Ik kreeg een positiever wereldbeeld. Wat de media schetsen is over het algemeen negatiever, want negatief nieuws scoort.'

Laat de controle los

Maar iedere week stopte wel een auto voor de vrouw met het bordje 'Radboud' met daarin een vreemde achter het stuur. 'Ik moest de controle loslaten en moest vertrouwen op wat op mijn pad kwam.' En dat pakte goed uit voor de Nijmeegse. 'Daardoor leer je te zien wat er is en wat je wilt.'

Verder kan ze beter omgaan met tegenslag. 'Ik kan beter schakelen, heb ik gemerkt. Ik heb ook minder verwachtingen.' Tot slot: is liften een aanrader? Knippenberg: 'Je wordt vaak blij van contact met vreemden, mensen die je willen meenemen willen ook een praatje met je maken.'

Zie ook: Website Marjan Knippenberg