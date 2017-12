VIDEO: vos baalt van hoogwater

'Een vriend en ik waren samen aan het kajakken in de uiterwaarden van de IJssel en zagen een vos met lange poten uit de beschutting weglopen. Op een gegeven moment kwam het dier terug en liet ons dichterbij komen. Uiteindelijk klom hij een boom in om droge voeten te krijgen.'

Prima leefgebied

'De vos die ik daar zag zal het niet enorm moeilijk krijgen in de uiterwaarden. Ik heb aardig wat hazen en ganzen gezien die in hetzelfde gebied leven. Daarnaast kan de vos ook zo van het eiland af. Vossen kunnen namelijk gewoon zwemmen,' vertelt boswachter Boersma.

'Maar vossen houden absoluut niet van natte poten of vocht, ze moeten dan veel energie of vetreserves gebruiken om hun lichaamstemperatuur weer normaal te krijgen. Vandaar dat het dier de boom in klom.'