Hoe help je homovluchtelingen? Er is nu een website

ARNHEM - De provincie Gelderland heeft een website laten maken met informatie over het begeleiden van LHBTI-vluchtelingen. De site is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die werken met vluchtelingen die lesbisch, homo, bi, transgender of interseksueel zijn.

Volgens ontwikkelaar Grete Visser voelen veel LHBTI-vluchtelingen zich in Nederland alsnog niet veilig: 'Hun land en hun cultuur vluchten met hen mee. In veel landen staan er straffen op homoseksualiteit. Hoe veilig ben je als je in een asielzoekerscentrum in de gaten wordt gehouden door je landgenoten?'

Bedden besmeurd

In januari 2016 kwam bijvoorbeeld naar buiten dat homoseksuele vluchtelingen in de asielopvang Heumensoord werden gepest en bedreigd. Hun bedden werden met opzet nat gemaakt en besmeurd met etensresten en uitwerpselen, meldde belangenorganisatie COC destijds.

De nu gelanceerde website, gemaakt in samenwerking met de Gelderse COC's, geeft onder meer tips over waar LHBTI-vluchtelingen voor hulp kunnen aankloppen. 'Ook kun je meteen zien wat werkt om deze mensen op hun gemak te stellen', zegt Visser.

Zo staat op de website dat het verstandig is om open vragen te stellen. Vraag bijvoorbeeld niet aan een man of hij een vriendin heeft, maar of hij weleens verliefd is geweest. Veel LHBTI-vluchtelingen zijn volgens Visser bang om open te zijn, dus is het extra belangrijk dat een vrijwilliger of professional zich goed inleeft.

Misstanden voorkomen

'Van verschillende kanten werd duidelijk dat professionals en vrijwilligers binnen en buiten opvanglocaties graag meer willen betekenen om misstanden te voorkomen', zegt gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland (Leefbaarheid, CDA). 'Daarom is deze website ontwikkeld.'

'Ons doel is dat alle LHBTI'ers zich veilig voelen in Gelderland, óók als zij vluchteling zijn.' Gelderland is sinds eind 2016 een zogeheten Regenboogprovincie. Dat betekent dat de provincie extra aandacht wil besteden aan de acceptatie en emancipatie van LHBTI'ers.

De komende tijd zal Visser de website over vluchtelingen verder onder de aandacht brengen bij vrijwilligers en professionals. Ze zal er onder meer over vertellen bij Gelderse gemeenten en asielzoekerscentra.

Zie ook: Harderwijk wil aandacht voor alle kleuren van de regenboog