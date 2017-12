Molukkers uit Tiel houden geschiedenis levend

Vic Latumahina voelt zich als een vis in het water voor de klas. Hij straalt zelfs bij het vertellen van de verhalen over het land van herkomst van zijn ouders. Vic's ouders zijn beide al overleden, maar ze zijn tijdens het lesgeven wel in Vic's gedachten.

'Ik haal van alles terug wat ik met hen doorgemaakt heb en met name het grote verdriet wat bij hen was' zegt hij. Dan gaat het met name om de diep gewortelde wens van een vrij en onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken.

Een vaak vergeten deel van een gezamenlijke geschiedenis

Vic, Bas en Laurens waren onlangs te gast op de Koningin Julianaschool in Barneveld. De conciërge op school, meneer Eli en Angel die in groep 8 zit, hebben een Molukse achtergrond. Zij kennen de verhalen al wat meer. Maar veel kinderen kijken op van de geschiedenisles die ze krijgen. Vooral over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, de militairen van Molukse afkomt in het KNIL en de bijna vervlogen kansen op een zelfstandige staat voor de Molukkers. 'Ik heb alleen maar nieuwe dingen gehoord, want ik weet er bijna niks van' zegt één van de leerlingen.

Vaak ontbreekt het volgens de drie gastdocenten in de les aan een uitgebreide behandeling van dit deel van de geschiedenis, die zowel voor Nederland als voor de Molukken toch heel belangrijk is. De vertellers gaan helemaal terug naar de tijd van de VOC en de specerijen die uit de Molukken werden gehaald. Maar ook de eigen ervaringen van het leven in de barakken van de oud concentratiekampen in Vught en Westerbork worden gedeeld Hier werden de Molukkers gehuisvest nadat ze in Nederland waren aangekomen.

Vic, Bas en Laurens geven ook de komende tijd nog les door het hele land. Maastricht staat in de agenda, maar binnenkort zijn ze ook weer in Tiel en Culemborg te horen.