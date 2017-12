OM: homofoob geweld tegen Ronnie en Jasper niet uitgesloten

ARNHEM - In de rechtszaak tegen de vier minderjarige verdachten van de mishandeling van het Arnhemse homostel Ronnie en Jasper, wordt wel degelijk gesproken over homofoob geweld. Dat zegt het Openbaar Ministerie.

De vier, variërend in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar, verschenen dinsdag voor het eerst voor de rechter. Sidney Smeets, de advocaat van de slachtoffers, is blij dat de officier van justitie wel degelijk over geweld tegen homo's sprak.

Opmerkelijk

Het is opmerkelijk dat homofoob geweld wel wordt meegenomen, omdat de advocaten van twee verdachten zeggen dat de jongens alleen verdacht worden van openlijk geweld.

De politie gaf dinsdagochtend toe dat ze zich heeft laten meeslepen in het verhaal van Ronnie en Jasper en daardoor ten onrechte heeft gemeld dat zij het slachtoffer zijn geworden van discriminatie en homohaat.

'We hebben ons laten meeslepen in de turbulentie die ontstond. We hebben stelling genomen. Dat had niet mogen gebeuren', zo verontschuldigde de politie zich in een persbericht.

'Alleen geslagen met vuist'

De advocaat van een van de verdachten, Gerald Roethof, vroeg tijdens de eerste zitting om meer onderzoek. Zijn cliënt zou Ronnie met een betonschaar vijf tanden uit de mond hebben geslagen. Maar volgens Roethof heeft de jongen uit zelfverdediging alleen zijn vuist gebruikt.

Een forensisch expert concludeerde eerder al dat er een hard voorwerp is gebruikt. 'Dat was de vuist van mijn cliënt en niet een betonschaar', benadrukte Roethof. Hij vindt dat hier te weinig onderzoek naar is verricht. Zo is er niet gekeken naar het letsel op de hand van zijn cliënt.

De rechter gaf gehoor aan het verzoek tot meer onderzoek.

De zaak wordt 26 maart inhoudelijk behandeld.

Zie ook: