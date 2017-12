Lynn Knippenborg trots op bronzen medaille

ZIEUWENT - Lynn Knippenborg is trots op het behalen van de derde plek op het WK handbal in Duitsland. De speelster uit Zieuwent maakte een moeilijk jaar door, maar gaat dankzij de bronzen plak de feestdagen alsnog met een grote glimlach tegemoet.

'Het was een moeilijk jaar door mijn blessure. Een blessure komt natuurlijk nooit goed uit maar bij mij gebeurde het in de laatste wedstrijd van het seizoen, waardoor ik de hele voorbereiding miste. Ik moest daardoor veel inhalen en dat was lastig', vertelt Knippenborg na haar terugkomst in Nederland. 'Maar om het jaar zo af te sluiten met deze medaille maakt het dan weer extra leuk.'

Heel erg spannend

De handbalster uit Zieuwent hoorde pas op het allerlaatste moment dat zij met Oranje mee mocht naar Duitsland. 'Dat was al heel erg spannend. Toen ik hoorde dat ik mee mocht was ik heel blij, al wist ik dat ik niet veel zou spelen. Dat vond ik niet erg, ik was vooral erg blij dat ik weer bij de groep was na een blessure van vier maanden.'

Schorre stem

De bronzen plak is door de dames van het nationale team flink gevierd na het laatste duel tegen Zweden. 'Zoals je misschien wel hoort aan mijn stem, hebben we een mooi feestje gehad. We hebben eerst wat gegeten en daarna zijn we de stad in geweest. Dat was leuk!'