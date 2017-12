Politie maakt excuses in homozaak: 'We hebben ons laten meeslepen'

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft in april van dit jaar ten onrechte gemeld dat een Arnhems homopaar het slachtoffer is geworden van discriminatie en homohaat.

Dat zegt de politie in de aanloop naar de rechtszaak tegen de vier minderjarige jongens die ervan worden verdacht Ronnie en Jasper in april van dit jaar te hebben mishandeld. Ronnie verloor daarbij vijf tanden.

De zaak veroorzaakte grote opschudding. Zo protesteerden ongeveer 2000 mensen tegen homogeweld bij een manifestatie in Arnhem.

'We hebben ons laten meeslepen'

De mishandelde mannen trokken wereldwijd aandacht met een bericht op Facebook over wat hun was overkomen. De politie sprak over 'hun indringende verhaal' en meldde dat de twee ondersteuning kregen van homoseksuele agenten.

'We hebben ons laten meeslepen in de turbulentie die ontstond. We hebben stelling genomen. Dat had niet mogen gebeuren', zo verontschuldigt de politie zich.

Geen vervolging voor discriminatie

Het Openbaar Ministerie vervolgt de jongens niet voor discriminatie 'omdat uit het onderzoek niet is gebleken dat discriminatie of homohaat de aanleiding of het motief was'.

Het onderzoek van de politie en het OM is klaar, maar de verdediging van de jongens heeft nog vragen. De zaak wordt volgend jaar pas inhoudelijk behandeld.

