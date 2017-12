Plan betaald parkeren in Spijkerkwartier gaat door

ARNHEM - De kogel is door de kerk. Mensen die in het Arnhemse Spijkerkwartier willen parkeren, gaan daarvoor betalen.

Het plan is een initiatief van de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier. Tegenstanders dienden maandagavond voor aanvang van de raadsvergadering 220 handtekening in met het verzoek het besluit uit te stellen. Slechts een klein aantal fracties in de raad was het daarmee eens.

Het plan is opmerkelijk, omdat de bewoners zelf mogen bepalen waar het opgehaalde parkeergeld aan wordt uitgegeven. Zo kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen om het 'groen' in de wijk aan te pakken.

