Heerderweg Epe tijdelijk open

NUNSPEET - De Heerderweg in Epe is tijdens de feestdagen tijdelijk open voor alle verkeer. Dat heeft de provincie Gelderland besloten.

De Heerderweg is toegankelijk vanaf vrijdag 22 december tot en met zondag 7 januari. De bus van Syntus rijdt in die periode ook over de Heerderweg. Vanaf 8 januari wordt weer gebruikgemaakt van de tijdelijke overstapplek ter hoogte van de bushalte Klaarbeek aan de Hoofdstaat in Epe-Zuid. De bus volgt dan weer de omleidingsroute.

8 januari weer dicht

Afhankelijk van het weer starten de werkzaamheden weer op 8 januari. Het werk schuift tussen januari en mei op van de Heerderweg naar de Eperweg in Heerde. Het is noodzakelijk de weg tijdens deze werkzaamheden af te sluiten. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van het fietspad.

De afgelopen tijd is er al hard gewerkt aan de Heerderweg. Vanaf de Eperheemweg tot de Vijfpotenweg zijn het riool en de rijbaan klaar. Ook is er een nieuw fietspad aangelegd.