Deel dit artikel:











Biergrap supermarkt gaat viral Foto: Facebook

WINTERSWIJK - 'Pils is niet de oplossing, maarja melk ook niet!', luidt een reclamekaart bij PLUS Bruggers in Winterswijk. De actie werd gefotografeerd en op Facebook gezet en gaat nu op verschillende pagina's viral.

'Het gaat enorm hard op Facebook', zegt de bedrijfsleider van de supermarkt. 'We hadden niet verwacht dat het zo zou lopen. Gisteren stond het Facebookbericht al op 4.500 likes. Het is een leuke en ludieke grap van de vulploegmedewerkers.' Het bericht heeft nu, zo'n 18 uur nadat het is geplaatst, ruim 5.500 likes op Facebook en wordt ook door andere pagina's overgenomen. Volgende week misschien in de winkel 'De heren van de vulploeg hadden de grap op een reclamekaart gezet en opgehangen in het magazijn. Hoe het op internet is gekomen, weet ik niet. Maar volgende week is het bier (uit de regio, red.) in de actie, en misschien komt het A4'tje er wel bij te hangen', lacht de bedrijfsleider. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl