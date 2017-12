'Voetbalclub moet meer zijn dan voetbal', het is overleven voor Achterhoekse clubs

Door de krimp zijn er steeds minder jonge actieve voetballers. Het is vallen en opstaan om te kijken hoe je een club in leven kunt houden. Fuseren met de voetbalclub uit de buurgemeente is vaak een pijnlijke oplossing.

En dat is ook niet nodig, zegt Pascal Kamperman, projectleider van Scholder an Scholder. Dat is een project van de KNVB, De Graafschap, de provincie Gelderland en Achterhoek in Beweging om ervoor te zorgen dat clubs meer gaan samenwerken. Met elkaar, maar ook met andere verenigingen in het dorp.

Kijk hier naar de reportage:

Wel samenwerking, nog geen fusies

Het project ging in 2014 van start. 'We hebben 17 bijeenkomsten georganiseerd, hierbij waren 280 verenigingen betrokken', vertelt projectleider Kamperman.

'Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat sport en voetbal in het algemeen niet meer los gezien kunnen worden van cultuur en welzijn', zegt Kamperman. Een voetbalclub moet meer zijn dan een vereniging waar je alleen komt voetballen en daarna misschien nog een biertje meepakt.'

Fusies zijn er nog niet gerealiseerd. 'Maar er zijn wel 48 samenwerkingsverbanden', legt Kamperman uit. 'Het belangrijkste is de bewustwording. Toen we begonnen aan het project realiseerden clubs zich niet dat de toekomst er anders uit zou komen te zien dan verwacht. Die bewustwording is er nu wel.'

Kwart nieuwe leden

Een goed voorbeeld is dus Sportvereniging Westendorp. Een paar jaar geleden was de club zo'n beetje ten dode opgeschreven, nu is er leven in de brouwerij. 'Hier zie je dat ze nu heel veel meer doen'.

De club organiseert nu iedere woensdagochtend walking voetbal, voetbal voor de senioren. Daarnaast is er een jeu-de-boules-baan en een sport- en beweegprogramma in de beweegtuin. Ook wordt er samengewerkt met het dorpshuis. SV Westendorp heeft nu zo'n 160 leden. Een kwart van die leden is nieuw. 'We hebben met de extra activiteiten zo'n 40 nieuwe leden gekregen. Dat is echt gaaf', zegt voorzitter Holtslag.

Mogelijkheden ongekend

'Het is nu zelfs zo dat we in jaren geen uitbreiding in het bestuur hebben gehad. Niemand wilde, en nu hebben we zelf jonge mensen', lacht Rob Holtslag, voorzittter van SV Westendorp. 'Je merkt dat de betrokkenheid nu veel groter is'. Kenrick ten Brinke is één van de nieuwe bestuursleden. De twintiger is pas vier jaar lid van de club. 'Ik kom wel uit Westendorp, maar ik voetbalde in Varsseveld.'

Samen met mede-bestuurslid William Bel wil hij proberen om de club weer op de kaart te zetten. 'Als je ziet wat de ouderen nu doen, dan hoop ik dat jongeren ook opstaan', zegt Ten Brinke. 'We hebben zo'n mooi gebouw, zo'n goed veld, we kunnen daar zoveel mee', vult Bel aan. 'We moeten positief blijven en dan komt het wel goed.'

Blij met de winterstop

Rien van Bezouw is blij dat er jonge mensen in het bestuur bijgekomen zijn. 'Ik zit nu al een aantal jaar in het bestuur en we waren met zo weinig dat we heel veel moesten. We waren blij als we soms een winterstop hadden'. De toekomst ziet hij rooskleurig in. 'De jongeren hebben zoveel nieuwe ideeën.'

Het project krijgt een vervolg. Pascal Kamperman: 'We moeten nu nog beter kijken hoe het bedrijfsleven, sport, cultuur, zorg en welzijn samen kunnen werken.'