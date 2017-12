Verkeersdode Delwijnen is man van 34 uit Nederhemert

Het ongeval werd rond 5.00 uur gemeld door een vrachtwagenchauffeur die aan de Delwijnsekade een auto in de sloot zag liggen. De wagen was van de weg geraakt, tegen een boom gebotst en vervolgens in het water beland.

Beelden van de plek van het ongeval (tekst gaat verder onder de video):

Hoewel de politie ter plaatse onderzoek heeft verricht, is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. 'Mogelijk heeft het slachtoffer een stuurfout gemaakt, maar een technisch mankement aan de auto kan ook de oorzaak zijn', aldus een woordvoerder van de politie.

