Kerken in Nunspeet gaan samenwerken

NUNSPEET - De Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Nunspeet gaan met ingang van 1 januari samenwerken.

Beide besturen geven aan dat de geestelijke basis gelijk is, alsmede de visie op het kerk-zijn van dit moment. Een volledige fusie is niet mogelijk omdat de kerkverbanden waartoe de beide gemeenten behoren landelijk nog niet zijn samengegaan.

De eerste aanzet voor de samenwerking is al in 2011 gegeven. Destijds is een stuurgroep opgericht die een plan van aanpak heeft opgesteld om de samenwerking stapsgewijs in te voeren. Het plan bevat concrete activiteiten, zoals gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen, uitwisseling tussen de kringen, gezamenlijke diensten en samenwerking bij evangelisatiediensten.

De classis van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt heeft eerder al ingestemd met de samenwerking, waardoor onder meer gezamenlijk avondmaal vieren en kanselruil mogelijk worden. Naam van het samenwerkingsverband is De Brug. De kerkzaal De Open Hof van de Nederlands Gereformeerde kerk De Open Hof aan de Meester Drostweg wordt in 2018 vernieuwd.

Onderzocht wordt nog of, gezien de groei van de gemeente en de samenwerking, extra zalen moeten worden bijgebouwd. Beide kerken tellen gezamenlijk rond de 600 leden.