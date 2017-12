Deel dit artikel:











Verloren aanhanger zorgt voor 12 kilometer file op A12 Foto: Weginspecteur René (@WIS_Rene) / Twitter

LEERSUM - Op de A12 tussen Wageningen en Maarsbergen stond vanochtend een flinke file door een geschaarde aanhanger. De vertraging was meer dan een uur. De aanhanger is geborgen en de weg is weer vrijgemaakt.

Een busje verloor zijn aanhanger tijdens het rijden. Een auto is beschadigd geraakt doordat de aanhanger op zijn kant terecht is gekomen. Tussen Veenendaal-West en Maarsbergen was de rechterrijstrook afgesloten. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien dat de aanhanger net na tankstation Bloemheuvel op zijn kant is gekomen tussen de invoegstrook en de rechterrijstrook. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl